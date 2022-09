Carrió: "En Mar del Plata no te podés sentar a comer, me hice la comida en el hotel"

En una entrevista en A dos Voces, el ciclo periodístico que se emite por TN, Carrió se mostró preocupada por el aumento de precios tras su paso esta semana por Mar del Plata. “ Una familia de clase media que sale a cenar y pide ravioles o un pescado con gaseosa le puede salir 15 mil pesos” , dijo. Y agregó: “La inflación no solo no va a parar, sino que va a aumentar. El gobierno es el principal responsable”.

Carrió estuvo el lunes en Mar del Plata, donde mantuvo una reunión con Montenegro en su despacho. El encuentro tuvo un tema central: analizaron la problemática de salud mental entre los más jóvenes.

"Está el problema del suicidio, de la falta de sentido de la vida, la falta de voz que está afectando a millones de adolescentes. Es un tema que tratamos con Guillermo Montenegro”, sostuvo Carrió.

"El principal problema que tiene la Argentina es de salud mental. El mayor problema es la falta del sentido de la vida", apuntó la líder de la Coalición Cívica. Puso como ejemplo de esa problemática "la no credibilidad del atentado de Cristina". "Tiene que ver con que no estamos sanos. No podemos reconocer algunos hechos porque por no creer en nadie, terminamos sospechando de todos", explicó.

Al ser consultada sobre la situación social del país, dijo que “el clima está distinto” en cada provincia. “Depende de los lugares. Rosario está muy conflictiva, Capital se expresa en el conurbano y Mar del Plata está más tranquila. Hay muchos piquetes comandados y la violencia está creciendo. Hay discursos muy autoritarios de derecha. Estoy preocupada por la violencia en el país”, señaló.