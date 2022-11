CFK, a dos meses del atentado: "No eran indignados, era gente pagada por empresarios identificados con el macrismo"

Con críticas también para el actual gobierno -“Eso no quiere decir que no haya gente enojada por las cosas que pasan”, aclaró- remarcó que “los indignados no estaban enojados con la política”. “Recibían millones de pesos para hacer eso”, insistió y recordó que a uno de ellos “se le encontraron 50.000 dólares”. “Cortenlá con los indignados rentados, que no va más”, afirmó.

La actual vicepresidenta de La Nación fue blanco de un ataque con arma de fuego cuando llegaba a su casa, en Recoleta, el pasado 2 de septiembre por la noche. El proyectil no salió y quien protagonizó el atentado pudo ser y permanece detenido, al igual de quienes son considerados sus cómplices.

En su discurso, con el que cerró el acto de la Unión Obrera Metalúrgica en Pilar, también criticó al sistema judicial. “Tenemos una justicia que no va a investigar nada”, dijo y aseguró que “le sirvo de acusada y no de víctima” a lo que llamó el “partido judicial”.

(Noticia en desarrollo)