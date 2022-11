CFK: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que haya un proyecto que nos devuelva la ilusión y la alegría"

En su regreso a las reuniones masivas, en este caso un acto del gremio metalúrgico, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la elección ganada en 2029 con una fórmula de gobierno en la que eligió como cabeza de lista al actual presidente, Alberto Fernández. “Tuve que tomar una decisión y no me arrepiento porque pudimos lograr el objetivo, que no era votar en contra de alguien sino en contra de determinadas políticas”, afirmó.