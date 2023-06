"La Justicia rompe la fantasía de los asesinos de pensar que sin cuerpo no hay delito. Lo de Chaco es el fin de la política. Mal que le pese al gobernador Capitanich, los asesinos de Cecilia actuaron de esta manera porque creían que podían alcanzar la impunidad", analizó Sietecase.

Vivo de Reynaldo Sietecase : Chaco y Jujuy: el fin de la política

"Ya se movían con impunidad, contaban con una relación con el poder político que les permitía construir un barrio y prácticamente gobernarlo como a ellos les parecía, no por el voto popular sino por el manejo económico que tenían. Va a pagar costos Capitanich. Yo no digo que tenga que ver con el homicidio, sino con la construcción de estos liderazgos tóxicos que se dan no sólo en Argentina sino también en Latinoamérica", agregó.

Para Sietecase, Jujuy es otro ejemplo "del fin" de la política. "Tras los enfrentamientos en la calles y el ataque a la Legistatura, vengo recibiendo reiteradas denuncias de excesos en la represión, aparición de camionetas sin patente y detenciones arbitrarias. Se van dando situaciones muy alarmantes denunciadas por organismos de Derechos Humanos", dijo.