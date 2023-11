Con nuevo formato, Massa y Mieli debatieron con más intercambios y fuertes cruces

Al tener cada candidato seis minutos, pudiendo utilizar un máximo de dos minutos de forma continuada, se dieron varios idas y vueltas entre los candidatos, que en algunos casos elevaron el tono.

#Debate2023 Debate Presidencial de la Segunda vuelta | Facultad de Derecho - UBA

En el primer eje temático, Massa buscó una posición de presionar a Milei con declaraciones previas bajo la pregunta: ¿sí o no?. Ya en los bloques posteriores, se niveló la utilización de los minutos.

En su presentación, Sergio Massa afirmó que planteará "un gran cambio: la construcción de un gran acuerdo con políticas de estado, con diálogo y consenso, pero sobre todas las cosas con respeto a quien piensa distinto".

Por su parte, Javier Milei insistió que es "imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas y una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

En su primera participación, Milei afirmó que sabe "cómo hacer crecer una economía, cómo crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza, exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. El candidato de LLA dijo que "la Argentina está en el puesto 130" en el mundo y ello es producto del "modelo de la casta que tiene la premisa de que cuando hay una necesidad nace un derecho".

Luego, Massa le pidió a Milei que conteste por "si o por no" si va a "eliminar subsidios, privatizar Vaca Muerta, dolarizar, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central".

"A mí no me vas a condicionar si contesto por si o por no. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes estuvieron engañando con los subsidios. No vamos a tocar las tarifas antes de permitir que la economía se recupere", le contestó Milei.

Tras ese primer segmento, los siguientes bailaron en la misma tónica. En este debate hubo muchos cruces en los que los candidatos esperaban algún error o titubeo de su rival para poder responder, dejando así de lado en algunos momentos las propuestas.

En el último bloque, cada uno de los candidatos tuvo que responder a la pregunta: ¿por qué querés ser presidente?

De esta manera, los argentinos tuvieron la última oportunidad de escuchar un debate entre los candidatos y perfilar así su decisión de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.