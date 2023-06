Confirman denuncia penal contra quienes protagonizaron el atentado sobre el local del PRO

“No podemos aceptar bajo ningún punto de vista la violencia”, remarcó el jefe comunal que agradeció a los espacios políticos de la oposición y a todos los que se solidarizaron con la situación vivida por militantes y dirigentes del PRO, víctimas del daño provocado en el local de Avenida Colón al 2000 durante una marcha de organizaciones sociales para manifestar contra la reforma laboral en Jujuy.

“No importa de qué espacio es: no lo podemos permitir”, dijo Montenegro, que cerró una conferencia de prensa que abrió el titular local de la UCR y edil, Daniel Núñez: “en 40 años de democracia lo que más hemos aprendido es que no es con violencia el camino, sino con diálogo y con discusiones con ámbitos en los que se tienen que dirimir”, afirmó.

Recordó que el camino es la participación desde las urnas, que será posible con próximas elecciones. “La mayor preocupación es el mensaje político que incentiva estos hechos violentos”, señaló el dirigente y reclamó “buscar la paz social”.

Emiliano Giri, líder local del PRO, lamentó el ataque sufrido. “hoy le tocó a nuestro local partidario, hace unas semanas a otros, pero le ha pasado a otros espacios políticos”, dijo sobre una problemática que entiende debe preocupar no a una fuerza en particular sino “a la sociedad en su conjunto”. “Ya tuvimos décadas de violencia. No hay que volver hacia atrás”.

Marcelo Cardoso, de Encuentro Republicano, recordó que desde esta coalición “Buscamos la paz social”. “Es imperioso trabajar para recorrer ese camino que necesitamos los argentinos.”, dijo y se sumó Santiago Bonifatti, secretario de Gobierno de la comuna y fundador de Sumar: “el repudio es unánime y contundente y en ejercicio pleno de la democracia nos sentamos aquí a decir que de esa forma no es”, afirmó.

También participó el legislador provincial Alejandro Rabinovich, que atacó en particular a los grupos violentos, la modalidad aplicada y quienes los sustentan. “Nos están marcando que sin ellos es imposible construir argentina y que son centrales en lo que se pueda armar en la política”, dijo y recordó que hace tiempo se había anticipado esta modalidad: “dijeron que si con diez toneladas no alcanzan, tiraremos 20”.