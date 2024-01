Confirmaron que se les descontará el día a los estatales nacionales que paren

Inseguridad El terror de la siesta: un joven se llevó dos maples de huevos cuando vio que la empleada no estaba

“Se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni y de inmediato precisó que hablaba de “todos los empleados estatales nacionales que se adhieran a esta medida”.

Asimismo, en un dardo a la CGT, marcó que en Balcarce 50 esperan “los argumentos del porqué del paro”, ya que alegó que no les queda claro el motivo por el que la central obrera decide hacer una medida de fuerza a 44 días del comienzo de la gestión de Milei. “No existe razón para el paro, los porqué son casi infantiles. ‘Es para voltear tal o cual cosa’, no lo entendemos”, indicó el portavoz, que cuando fue consultado sobre si consideran que la medida de los gremios es ilegal no ahondó. “En términos jurídicos, llegado el caso habrá novedades”, se limitó a decir.

Asimismo, el vocero le dedicó una chicana a Pablo Moyano, uno de los líderes de la CGT que se puso al frente de la movilización, a quien no nombró directamente sino que mencionó como “el hijo de Moyano”.

“Escuché al hijo de Moyano decir que el país estaba funcionando y que no era necesario el DNU o la ley. Hay que ver qué es para él un país funcionando o para quién. Entendemos que tanto el DNU como la ley son parte de ese cambio y sacar a la Argentina de la decadencia que vive. La Argentina no está funcionando para los argentinos de bien (…). Hay que preguntarle al hijo de Hugo Moyano cuál es el papis que él ve funcionando o para quien”, afirmó.

Finalmente, recordó que ya está abierta la línea 134 para que hagan la denuncia quienes se sientan amenazados y obligados a adherir a la medida de fuerza. Y si bien no dio números, trascendió que hubo más de 40 mil llamados desde el pasado 18 de diciembre.

“Por supuesto también se ha hecho público que desde este martes está abierta la línea 134, es anónima y gratuita, a disposición de todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o que sientan alguna situación que los obliguen a parar. Pueden hacer la denuncia anónima en esa línea”, adhirió con respecto a este teléfono que promueve la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para desalentar la protesta.