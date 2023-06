Cristina Fernández reapareció en público con duras críticas para el Presidente, Scioli, la justicia y FMI.

Durante la inauguración del anexo de un hospital de Río Gallegos, donde estuvo acompañada por autoridades provinciales y algunos funcionarios nacionales, castigó en particular al presidente Alberto Fernández y al embajador en Brasil, Daniel Scioli, con alusiones sobre el esfuerzo para que se llegue a las PASO con internas en la flamante Unión por la Patria.

"Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible”, dijo en clara referencia al jefe de gobierno y aclaró que en su lugar “jamás se me hubiera ocurrido en una campaña, ir a una provincia o llamar a una dirigente política para que fuera candidata a senadora contra la candidata a senadora que tal gobernador puso en tal provincia".

Allí fue cuando dejó implícito un mensaje directo a Scioli, que había advertido sobre la posibilidad de judicializar la elección si no se le permitía presentar lista o no se le reconocía el piso electoral.

"La verdad es que cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político amenazan con ir al Partido Judicial, con todo lo que nos ha pasado y me permito personalismo, me ha pasado”, dijo y acusó a “algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí ponen empeño en querer ir al partido judicial".

cristina santa cruz.jpg

Así sintonizó con el mensaje que difundió el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que encabeza su hijo, Máximo Kirchner, también con claras y duras críticas para Fernández y Scioli.

“Son politiqueros caros porque le han costado mucho al país, son en dólares, quién los tuviera”, afirmó y recordó que esa función “exige mucha responsabilidad, exige recuperar para la política la representación política, que cuando a uno lo votan sepa qué está votando y que ese voto va a ser honrado sentado en una banca o en la Casa Rosada".

Luego tuvo una nueva crítica al Presidente, cuando recordó que le obsequió a Alberto Fernández el libro de Juan Carlos Torre, "Diario de una temporada en el quinto piso", sobre la economía en tiempos de Alfonsín y 1989. "Espero que el Presidente lo haya leído, aunque no sé, me parece que no", acotó sobre la situación actual que vive el país.

En otro momento de su discurso se refirió a las consecuencias que se sufren por la intervención del Fondo Monetario Internacional a partir de préstamos librados al país durante la gestión de Mauricio Macri y la reciente renegociación sobre la que avanzó el gobierno de Fernández.