Cristina Fernández y el crimen del colectivero: "Yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió".

El caso del colectivero asesinado en La Matanza sigue generando cruces en el entramado político, en particular el propio oficialismo, con especulaciones y acusaciones a montones.

“¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”, publicó en abierta crítica al despliegue con armamento pesado y miras láser para detener a colectiveros que estaban en su casa y no se resistieron.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

Cita sin dar certezas que se trató de una acción conjunta de efectivos de la Policía de Capital Federal y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En un tuit extenso, Cristina Fernández entonces refiere a lo que a ella le tocó vivir cuando el año pasado intentaron gatillarle un arma en la cabeza. “Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a berni”(sic)”, posteó sobre lo que menciona como un textual de alguien que le comenta y ella replica.

Y continúa: “Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”.

Se refiere a Daniel Barrientos, de la línea 620 baleado en el pecho por dos delincuentes que se subieron a robar al colectivo que el chofer conducía. Le faltaban dos meses para jubilarse. Los autores del hecho escaparon, en medio de un tiroteo con un policía que viajaba en esa misma unidad.