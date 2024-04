Cristina: "Si cuando sos gobierno la gente se c... de hambre, ¿de qué te sirve la legitimidad?"

La ex presidenta Cristina Kirchner aseguró que no sirve la "legitimidad" de origen conseguida en las urnas de los mandatarios si después la gente "se caga de hambre".

"Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, de qué te sirve" la legitimidad, se preguntó la ex jefa de Estado en un acto en Quilmes.

La ex mandataria afirmó que Milei “no tiene plan de estabilización” y expresó: “Por más que el presidente se enoje y haga caritas, no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad”.

“Es solo un plan de ajuste”, aseguró Cristina Kirchner, que al calificar al Presidente dijo que “no es neolilberal" ni “anarcocapitalista”, sino “anarco colonialista”.

La ex mandataria, en tanto, apuntó también contra el equipo de Milei: “No quiero ser peyorativa, ni mala, pero además de todas esas condiciones (en los 90) había un Congreso, un presidente con un partido político sólido, la CGT, y había un equipo. Cuando uno mira lo que hay hoy en todos los ámbitos… no es que le falta uno para el peso, le faltan, 30, 40 o 50 para el peso, termino elogiando yo al gobierno de (Carlos) Menem, que me echaron del bloque”.