Cruces picantes en el debate libre entre los candidatos: chicanas, denuncias y datos duros

Al dar inicio el tiempo, la primera en tomar la palabra fue Rosa Mauregui, candidata del Frente de Izquierda, para instalar el debate de la exploración petrolera en las costas de Mar del Plata, asegurando que la población se pronunció en contra con múltiples marchas y que no generará empleo ni soberanía energética.

Fue Rolando Demaio quien empezó a responder y Montenegro quiso meter bocado. Ese fue el primer cruce. “No terminé de hablar”, dijo el candidato de la Libertad Avanza a lo que el Intendente respondió: “Bueno, avísame cuando termines”. “¿Con ese tono me lo vas a decir?”, replicó Demaio alzando su voz y cruzando una mirada desafiante.

MONTENEGRO DEMAIO CRUCE

Cuando tomó la palabra Fernanda Raverta, instó a cambiar el tema y fue uno que calentó la conversación: la denuncia de entrega de boletas de Guillermo Montenegro cortadas y acompañando listas con Milei o Massa como candidatos a presidente.

“Es vergonzoso que lleguen boletas cortadas”, afirmó Raverta. Demaio, fue más profundo: “32 millones de pesos sale el chiste de imprimir las boletas. Son100 cuadras”.

La defensa de Montenegro incluyó la frase: “Están menospreciando al electorado, ¿vos pensás que no van a saber elegir la boleta? Que se investigue, no es así y no tengo nada que ver”. “No, vos menosprecias tu candidata a presidenta, son boletas apócrifas”, respondió el candidato por la Libertad Avanza.

Los cruces entre Montenegro, Raverta y Demaio por este tema motivaron la primera intervención de los moderadores a los 8 minutos de debate. Allí se le dio la palabra a Rosa Mauregui, quien afirmó que “el debate de boletas sólo les interesa a ustedes” e intentó retomar tema petroleras e instaurar el diálogo de salud mental.

MAUREGUI EXPOSICION FINAL

Toma de terrenos

Con un poco más de orden, Montenegro volvió a agitar la conversación con la toma de terrenos en la ciudad y el proyecto en El Marquesado. “¿Qué habrían hecho ustedes?”, disparó. Raverta, mencionada, afirmó que siempre dijo que era un delito y apuntó contra Fernando Muro refiriéndose a una reunión que mantuvo con Grabois cuando era funcionario municipal.

“¿Muro con Grabois? Te parece verdad?”, intervino Montenegro. “Si, voy a decir a mi equipo de prensa que suba el audio”, respondió la referente de Unión por la Patria en la ciudad.

“Me toca a mí”, “Pido la palabra”, fueron algunas frases que sonaron con las manos levantadas, en momentos donde más de un candidato habló a la vez.

RAVERTA SOBRE TOMA DE TIERRA

Sueldos y declaraciones juradas

El último gran tema que generó discusión y declaraciones cruzadas comenzó con una acusación de Demaio a Montenergo: “¿Por qué no presenta su declaración jurada?”. “Estás mintiendo”, dijo Montenegro en una frase más extensa pero que fue interrumpida por un “¿Cómo que no es verdad?, por Dios“, del candidato libertario.

Montenegro apunto contra Raverta por sus dos años como funcionaria en desarrollo social en la Provincia y luego su cargo en ANSES. Tras varias interrupciones, los moderadores dieron un poco de orden y Montenegro volvió a retomar ese tema, lo que generó un “¿Otra vez vas a repetir lo mismo?”, de Raverta.

“Mi declaración jurada la pueden ver la del intendente no. Montenegro cobra 3 millones por mes”, aseveró Raverta. Eso, generó revuelo y palabras cruzadas entre los cuatro candidatos que hablaron a la vez.

Rosa Mauregui, la última en hablar antes que finalice el tiempo, refirió que "en la izquierda somos los únicos que nuestros diputados cobran como un trabajador". "Un intendente no puede cobrar 10 sueldos de un municipal, vivir en barrios privados y estar ajenos a la realidad", concluyó.

Sin dudas que el momento de debate libre fue uno de los más “picantes” y permitió cruces interesantes por fuera de los temas previstos. Fueron cuestiones planteadas por cada candidato y esas elecciones precisan de una atenta revisión por las repercusiones que generan.