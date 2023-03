Desde el Frente de Todos cruzaron a Montenegro

Ediles del Frente de Todos cuestionaron las palabras del intendente, Guillermo Montenegro, en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, y recordaron uno por uno los anuncios realizados en 2022 que no fueron concretados. "No nos sorprende que este año no haya dicho nada. Lamentamos que culpe a Provincia y a Nación por su falta de gestión, cuando aportaron tanto a la ciudad".