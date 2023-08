Diego Santilli: "Voy a ser un gobernador que no discrimine y acompañe"

Sobre sus proyectos vinculados a la ciudad, anticipó que trabajará para que haya una representación local en el Consejo Federal Pesquero, tendrá entre sus prioridades que la industria del conocimiento adquiera un estatus similiar "al que pudo lograr Tandil", y que potenciará el Parque Industrial Gral. Savio, ya que "el intendente está todo el día pensando cómo generar trabajo y traer más inversiones".

De recorrida por la ciudad, donde el jefe comunal lo acompañó en sus actividades de campaña, Santilli pronosticó que la coalición que representa le ganará a Axel Kicillof, al que criticó por el estado del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar E. Alende" y por "discriminar" a los municipios de otro signo político. "Voy a ser un gobernador que no discrimine y acompañe; no como Kicillof se enteró que iba a asumir Montenegro y le sacó la Gendarmería. Además del desastre que hicieron en el Interzonal donde no tienen gas ni ropa de cama, no funcionan los ascensores , y cuyos empleados trabajan con un abandono total", arremetió el ex vicejefe de Gobierno porteño.

En sintonía, reclamó que "la seguridad está entre los principales problemas de los bonaerenses y con Larreta haremos lo que ya hicimos en CABA, que fue trabajar para que convertirnos en la ciudad con menos homicidios del continente con mucha decisión, firmeza y diálogo". "Desde el primer día vamos a enfrentar al delincuente, a salir a buscarlos con cuerpos de elite, y a recuperar el mate en la vereda que perdimos cuando el narco empezó a avanzar en los barrios", agregó.

Diego Santilli en Hablemos Claro

El competidor de Néstor Grindetti, quien representa la fórmula de Patricia Bullrich, propuso eliminar la burocracia y aseguró que eliminará "500 tasas" en su eventual primer día como gobernador, al tiempo que ponderó que el gobierno kirchnerista "sumó 33 impuestos nuevos en los últimos cuatro años" en territorio bonaerense.

En tanto, hizo un llamado "para que todos los marplatenses vayan a votar, sea cual fuera la opción", en alusión al grado de inasistencias en las últimas elecciones.

"Tenemos una agenda muy nutrida en la Quinta Sección Electoral y estoy muy contento de conversar con los marplatenses, que no me dejan de decir lo conformes que están con la gestión de Guillermo, que es uno de los intendentes que lleva las dos boletas de nuestras listas. Algo que me parece muy sano porque nosotros impulsamos una competencia propositiva y sana, con el apoyo de gente muy valiosa como María Eugenia Vidal o Facundo Manes", indicó el actual diputado nacional.

También envió una crítica solapada al seno de su coalición cuando expresó que "después de 27 años de trabajar con Horacio, si María Eugenia dice que lo va a votar nadie tiene por qué enojarse".

"Un gobernador tiene que ocuparse de la educación, el acceso a la salud y la seguridad, y acompañar al sector privado para que pueda generar trabajo. Y hacerlo con cosas concretas, como tener 192 días de clase, más horas en la escuela, cambios culturales muy profundos", concluyó.