Diputados: se cayó la sesión para tratar la reforma de la fórmula jubilatoria

La oposición en la Cámara de Diputados de la Nación no logró reunir el quórum para la sesión especial en laque se iba a debatir una reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Según informó el portal Infobae, bajaron al recinto los legisladores de HCF, de Unión por la Patria (UxP), del Frente de Izquierda y cinco radicales.

En tanto, de los legisladores libertarios, de PRO y la mayoría de los radicales, no bajaron al recinto los diputados del bloque de Pichetto que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Sin quórum la sesión se inició para permitir las expresiones en minoría. Nicolás Massot, de HCF, pidió por la formación de comisiones. “Estamos acá para decirles que avancemos en la constitución de comisiones, no simplifiquen la realidad. Esta no es una realidad bipolar”, señaló

Y agregó: “Terminen con las antinomias que tanto mal le han hecho a este país, incluso en gobiernos de los cuales yo he sido parte también”.

Germán Martínez, de UxP, se refirió a la situación de Rosario. “Lo que se necesita es empatía, es proximidad. No son tiempos de chicanas políticas, no son tiempos de operaciones berretas, no son momentos para andar tironeando quién se lleva un determinado mérito”, indicó.

Y pidió constituir de manera urgente “la comisión de seguridad del interior, y que la semana que viene coordine con el gobernador de la provincia de Santa Fe, para que estemos dando este gesto de acompañamiento, de cercanía y empatía en la ciudad de Rosario”.