"El 2023 será Victoria": Tolosa Paz lidera un plenario con la militancia y presiona a Kicillof para unas PASO

Este sábado, un día después de la reunión del Partido Justicialista convocada por el propio presidente Alberto Fernández, una de sus funcionarias más cercanas encabezará un plenario con tintes políticos. Se trata de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien bajo la consigna “2023 será Victoria”, convocó a la militancia en Ensenada el sábado a las 15. Será uno de los pocos actos en territorio bonaerense que no se encolumnan bajo la nómina del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el entorno de Tolosa Paz señalaron que la ministra será la única oradora y que de momento no cursaron invitaciones a otros dirigentes nacionales ni provinciales. “No es un lanzamiento ni una presentación de candidatura. No habrá definiciones de si va a jugar o no en la interna. Las definiciones pueden darse antes, si el Consejo del PJ lo decide”, subrayaron a este medio desde las filas de la funcionaria. “Es un acto para decir ‘estoy, juego y vengo a aportar’”, aseveraron.

“Su posibilidad de integrar una fórmula son especulaciones. Victoria va a jugar donde la necesiten”, indicaron a TN en su entorno. “Por su puesto, hizo toda su carrera en La Plata y la provincia de Buenos Aires y eso es una señal”, aclaró otro dirigente cercano a Tolosa Paz a este medio. No obstante, remarcaron: “Ella lo ha dicho públicamente, Axel es el mejor candidato a reelegir en la provincia. Después, lo que se defina en términos orgánicos le excede a ella y va a acompañar”.

La indefinición a nivel provincial es la misma que se percibe en la esfera nacional, donde conviven dos posturas, una que impulsa una gran PASO con libertad para competir y otra que pregona cerrar la unidad casi a cualquier precio. Tolosa Paz integra el grupo de dirigentes que impulsa una interna abierta y amplia. “La lógica de Victoria es ampliar las bases de participación, cuanto más participen, mayor representación va a haber”, explicaron en su entorno.

En cuanto a la tónica del acto, se espera una jornada de bajos decibeles. “No va a haber tiros por elevación a nadie. Ella tiende puentes a la unidad. Salvo algún enfrentamiento puntual con Wado. Tiene canales de comunicación con el kirchnerismo y habla con varios referentes. Ha tendido lazos entre el núcleo duro K y el albertismo y se mantiene en ese lugar”, confió una fuente que recorre los despachos de Tolosa Paz.

“Los compañeros y compañeras de Camino a la Victoria -el espacio político que conformó en 2015- me venían pidiendo hace tiempo hacer un plenario para poder vernos las caras y encontrarnos”, dijo Tolosa Paz recientemente, en un encuentro con militantes. “El Camino a la Victoria es una herramienta más para que el peronismo pueda abrazar y contener a todos los que tenemos como banderas la igualdad y la justicia social. Creemos que este proyecto político tiene mucho para ofrecer a la sociedad, contra aquellos que venden recetas destructivas y slogans vacíos”, explicó la funcionaria.

Hasta el momento, el Frente de Todos tiene un único candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y es el actual mandatario, Axel Kicillof. Si bien el jefe de gabinete Martín Insaurralde tiene aspiraciones provinciales de larga data, hoy el respaldo al exministro de Economía de Cristina Kirchner es mayoritario entre los intendentes y la dirigencia en general. La irrupción de Tolosa Paz en este escenario rompe con esa hegemonía y abre el juego de cara a las PASO.

