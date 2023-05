El fuerte rechazo por el cambio de la fecha de publicación del índice de inflación del Indec

Desde la oposición señalaron que la decisión es una forma de manipulación de las estadísticas en los días previos a las elecciones que se realizarán en distintas provincias : “La estadística oficial es un bien público, no un acto de gobierno. Un derecho ciudadano para tomar decisiones. Por ejemplo, votar. El votante ya sabe que hay inflación. No lo subestimen. Alterar calendario con fines electorales es, también, manipular las estadísticas” , enumeró el ex ministro de Economía Hernán Lacunza .

“La inflación de abril fue dramática. La responsabilidad es toda del Gobierno nacional. Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos. Esto también lo vamos a cambiar”, dijo el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, se expresó la precandidata a presidente Patricia Bullrich: “Nuevamente Sergio Massa y los kirchneristas usan las estadísticas para ocultar la realidad y manipular a la opinión pública con fines políticos. Sabemos cuánto le costó esto a la Argentina. Conmigo, no va a pasar”.

Otros dirigentes de la oposición pidieron la renuncia de Marco Lavagna a su cargo como director del Indec. “Lo del Indec es un bochorno enorme. Todos los días dan una noticia peor desde el kirchnerismo. Creen que la gente es estúpida, que la inflación la esconden no dando la cifra, cuando se paga todos los días con el bolsillo”, dijo el diputado Mario Negri, presidente del interbloque parlamentario de Juntos por el Cambio. “Marco Lavagna, una persona con la cual he tenido respeto personal, si no rectifica esta decisión, entonces inmediatamente que deje el cargo. Si no, será recordado como el que trajo las viejas políticas del Indec del Kirchnerismo”, pidió.

“Viniendo de una fuerza política que falsificó las estadísticas, esto es inaceptable. Marco Lavagna debe renunciar, y el Indec tiene q dar marcha atrás con el cambio de cronograma”, expresó Nicolás Gadano, ex gerente General del Banco Central.

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay también apuntó directamente contra a la figura del director del organismo. “Para Marco Lavagna el Indec hace proselitismo. Confiesa así lo que venimos señalando hace tiempo: que no puede ser director del Indec y empleado del ministro al mismo tiempo. Muy grave”, destacó.

Por su parte, el actual director General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, José María Donati comentó lo siguiente: “La transparencia no se posterga. Un calendario de difusión estable es objetivo de todas las oficinas estadísticas. Una modificación sólo debe obedecer a cuestiones técnicas. Ya tenemos un antecedente de intervención política sobre estadísticas públicas. No podemos retroceder”, publicó.

El senador radical Martín Lousteau publicó en sus redes sociales: “Otra vez los K metiendo mano en el Indec. Antes difundían estadísticas falsas. Ahora, nos ocultan el dato de la inflación para que no coincida con las elecciones. Combatan de verdad la inflación y dejen de mentirle a los argentinos”.

Por último, el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris comentó: “Con los antecedentes de manipulación de las estadísticas públicas que tiene el kirchnerismo, qué irresponsabilidad modificar con fines electorales el calendario de publicación de los datos de inflación (usando una excusa ridícula sobre la veda electoral)”, coincidió.