El Polo Obrero desmintió audios y escritos que los involucran en intentos de saqueos

"Con la inflación que se agrava con la necesidad de trabajo genuino para millones de personas que no lo tienen, que se agrava frente una inflación que se come los ingresos, nuestro planteamiento frente a la situación social que se agrava día es que la respuesta la tienen que dar los que gobiernan, el Estado y sus organismos como el Ministerio de Desarrollo social. Por eso nos vamos a movilizar al ministerio de Desarrollo Social, para reclamar que la asistencia alimentaria que no está entregando se entregue sin más demoras", señalaron.