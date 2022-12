El restaurant donde escracharon al fiscal Luciani publicó un descargo: "Pedimos disculpas"

"Queremos dejar en claro que el fiscal Luciani vino a comer con amigos a nuestro local (con reserva previa hecha a nombre de otra persona) como un cliente más y como tantos otros funcionarios, políticos, actores, deportistas y figuras públicas que siempre recibimos desde nuestros inicios", indicaron, sobre el episodio donde una mujer le reprochó su accionar en la causa Vialidad, donde fue condenada Cristina Fernández de Kirchner recientemente.

EL COMUNICADO DE LO DE FRAN

Ante lo ocurrido el pasado sábado en nuestro local, Lo de Fran Cocina de Mar quiere expresar su repudio contra todo tipo de acto de violencia verbal y/o física y pedimos disculpas a nuestros clientes por el mal momento vivido.

Debido a la creciente desinformación sobre los hechos, queremos dejar en claro que el fiscal Luciani vino a comer con amigos a nuestro local (con reserva previa hecha a nombre de otra persona) como un cliente más y como tantos otros funcionarios, políticos, actores, deportistas y figuras públicas que siempre recibimos desde nuestros inicios.

Lo de Fran nació como un lugar donde la única ideología es cocinar para nuestros clientes, para quienes trabajamos y nos esforzamos cada día, entendiendo que la mesa es el punto de encuentro por excelencia de los argentinos. Un sitio de puertas abiertas donde nunca se hizo, ni se hará, ningún tipo de discriminación por ideologías políticas, religiosas, ni de género.

Repudiamos todo tipo de violencia y le hacemos llegar al fiscal Luciani públicamente nuestra solidaridad ante la situación vivida.

Gracias

Lo de Fran Cocina de Mar

LOS DETALLES DEL ESCRACHE A LUCIANI

El fiscal Diego Luciani vivió un mal momento en un restaurante de Mar del Plata cuando fue increpado por una mujer que estaba cenando en el lugar.

El hecho ocurrió el sábado a la noche en el restaurante Lo de Fran, ubicado en la avenida de los Trabajadores al 100, en la zona del Puerto.

Luciani estaba cenando pescado junto a un grupo de amigos cuando una mujer que también había ido a comer al restaurante advirtió la presencia del fiscal y lo increpó.

"Venir acá... qué ganas de vomitar. Venir acá.... me das asco... A vos la historia te va a condenar", le dijo la agresora. "Me di vuelta y le respondí que a ella la iba a condenar la historia", contó a Clarín Luciani, quien se retiró del restaurante.

La mujer que agredió al fiscal estaba en una mesa junto al encuestador y responsable de la Consultora Equis, Artemio López, identificado con el kirchnerismo.

La agresión a Luciani sucedió cuatro días después de la condena a 6 años de prisión por corrupción a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.

El fiscal Luciani había pedido que Cristina sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años de prisión al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real.

"Cuando entramos al restaurante, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado se dio vuelta y me dijo 'vení para acá... qué ganas de vomitar, vení acá.... me das asco...", contó Luciani.

"El ambiente estaba enrarecido y no nos sentíamos cómodos, comimos unas entradas y decidimos irnos. Pedimos la cuenta y un mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué", relató el fiscal.