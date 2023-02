"En Mar del Plata son 13.108 los hombres y mujeres que necesitan jubilarse este año"

DEUDA PREVISIONAL Raverta: "Como los diputados de la oposición no trabajaron en diciembre, ahora la gente no puede jubilarse"

ANSES Aseguran que 268 mil bonaerenses no podrán jubilarse en 2023

"En Mar del Plata hay 75 mil jubilados que son jubilados gracias a pagar esa moratoria. Es el 56% y para tener esta posibilidad hay que tener una ley que sale del Congreso. Presenatamos la ley al congreso y estaba al orden del día para ser tratada", enfatizó la directora de Anses en un zoom con Canal 8.

Y agregó: "Los diputados de Juntos por el Cambio no fueron a sesionar, no fueron a trabajar y no salió la ley. Ahora esperamos que salga en esta sesión extraordinaria".

El Plan de Pago de Deuda Previsional alcanza a dos grupos: por un lado, a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los varones), pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación.

Por el otro, quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación.

"Estaba todo dado pero necesitamos que vengan al recinto los diputados de la oposición. Es una ley muy importante que necesitamos los argentinos", concluyó Raverta.