Endurecen los controles contra cuidacoches: "La calle es de los vecinos"

El funcionario municipal puntualizó en que la "legalidad" de los trapitos en la órbita municipal debe discutirse en el seno del Concejo Deliberante y hay un proyecto vigente que todavía no fue debatido. No obstante, aclaró que no se trata de una persecución contra todos, sino contra los que incurran en delitos.

"Hay un grupo importante que tienen una muy buena relación con los vecinos y donde hay una relación de voluntariedad pero otros no cumplen con la ley ni las ordenanzas", aclaró.

Ferlauto subrayó que "el concepto principal de estas políticas es que la calle es de los vecinos" y que desde que existen estas políticas implenetadas en el último año "bajó la conflictividad".

Desde que se inauguró la línea de Whatsapp 223 3406177 (disponible las 24 horas) para denunciar diferentes delitos vinculado con estas personas, se logró la aprehensión de 164 personas.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por el Grupo de Control Urbano (GCU) y la Patrulla Municipal en conjunto con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

En este sentido, se secuestraron 15 armas blancas, baldes, secavidrios, limpiavidrios, esponjas, escobillas, 3 inhibidores, 7 celulares, 8 vehículos y se recuperaron diferentes productos que habían sido robados de comercios de la zona.

En cuanto a algunas de las situaciones detectadas, se destacan las acciones de exigir dinero y amenazar con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido, violencia verbal, solicitud de un monto fijo de dinero por estacionar, beber en la vía pública, uso de documento público presuntamente apócrifo, quitar multas de autos mal estacionados, daño, robo y reservar espacios para estacionar.

La línea telefónica tiene como objetivo recibir situaciones en tiempo real y que los vecinos pueden enviar mensajes y acompañarlos con la ubicación actual, fotografías y videos que demuestren el accionar o la persona denunciada.