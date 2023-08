Fernanda Raverta: "Somos la segunda fuerza más votada en la ciudad"

Con una ventaja de casi 10% de Guillermo Montenegro en los resultados preliminares de las PASO, la precandidata a intendenta por Encuentro Marplatense, Fernanda Raverta reconoció que representa la segunda fuerza más votada y dijo que ahora se abren las puertas a "una nueva elección" donde sus militantes deberán salir a "convencer a los que no fueron a votar o eligieron otras opciones".

"No puedo no felicitar y agradecer el esfuerzo de todos los que trabajaron en esta campaña y pusieron el cuerpo para cuidar los 40 años de democracia, en una jornada que nos interpela como ciudadanos. Lo hicimos muy bien con despliegue en todas las mesas de Mar del Plata", expresó la actual directora ejecutiva de la Anses, quien advirtió que "no esperábamos que los números nacionales sean así".