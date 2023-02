Fernando Burlando lanzó su candidatura como Gobernador bonaerense

“Voy a ser candidato a Gobernador seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del 83 hasta hoy”, afirmó Burlando, y criticó a los partidos políticos que gobernaron desde la vuelta a la democracia: “La política desaprobó en materia salud, educación, seguridad… no aprobamos una sola materia”.

“La intención fue generar un grupo donde se pueda incluir en la política a aquellos a los que se le cierra la puerta: el pueblo”, señaló respecto a su fuerza partidaria, que según contó en diciembre pasado se trata del Movimiento de Integración Federal.

Durante la entrevista en el canal TN, el letrado también criticó a los sucesivos gobiernos bonaerenses y dijo que dejaron un “agujero negro”. Y en ese sentido lanzó: “La Provincia es una de las más castigadas, hace mucho tiempo uno pensaba que la política era cosa ajena, de los demás, pero eso solo logró dejar pasar a gente que no tenía capacidades en lugares fundamentales para el pueblo argentino. Si no participamos los dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel″.

Además, contó que nació en la ciudad de La Plata y que por su carrera siempre recorrió la Provincia por todos sus rincones. “Es un gran desafío, no lo veo imposible. Si veo quienes han pasado, no me veo lejos de poder llegar”, sostuvo.

Finalmente, enumeró una suerte de plataforma electoral, con 10 puntos claves para abordar, entre los que destacó la pobreza, la educación, Justicia y seguridad. “En los equipos que tenemos trabajando estamos dirigiendo todo para tratar de solucionar temas urticantes para la Provincia”, sentenció Burlando.