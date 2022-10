Guardavidas: avanza el proyecto para extender el servicio en las playas

Mientras tanto, concejales Juntos pidieron que, en caso de que sea aprobada la iniciativa, Provincia y Nación deriven fondos para pagarles a los trabajadores.

Días atrás, la Unión de Guardavidas Agremiados acudió a la Municipalidad para exigir que pongan en la orden del día este proyecto “que beneficia a toda Mar del Plata en materia de seguridad”.

Asimismo, durante la semana pasada, los guardavidas denunciaron distintos casos de personas que, de milagro, no se ahogaron en las playas de Mar del Plata. "Si se puede evitar no es un accidente, ya no sabemos de qué manera advertir que nuestro mar es peligroso y que sin seguridad en las playas, una fatalidad va a ocurrir", indicaron. “Las playas no cuentan con seguridad para los que deciden practicar algún deporte o darse un chapuzón”, agregaron.