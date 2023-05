Horacio Rodríguez Larreta a Javier Milei: "La gente no quiere a los patoteros en la política"

"La mayoría del tiempo escucho, pregunto mucho. Hay mucha angustia, familias que no pueden pagar el alquiler, que no pueden pagar la cuota de la escuela, que van al supermercado y no llenan el chango. Hay miedo, rejas e inseguridad. Pero también veo gente pujante, emprendedores, que tienen problemas pero siguen. En esas dos, voto por la esperanza".

FENÓMENOS NUEVOS EN LA POLÍTICA

"Que la gente tiene bronca es cierto. Pero creo en el valor de la experiencia, que sola no alcanza. Hay experiencias negativas y positivas. Pero no vas a poner a cargo a alguien que no sepa cómo se administra el Estado. Pero bueno, es la democracia"

MARÍA EUGENIA VIDAL

"Nos conocemos tantos que jugamos de memoria"

EQUIPO DE TRABAJO

"Debe tener actitud positiva, ir para adelante, no aceptar el 'no'. Mover el Estado cuesta mucho, razones para no hacerlo son infinitas. Preciso gente laburadora, como yo, que arranco a las 6 y termino a las 22"

JUNTOS POR EL CAMBIO Y CANDIDATURAS

"Hay democracia. Hay que ir a las PASO. Dentro de Juntos por el Cambio están Lousteau, Ocaña, López Murphy. La democracia no es matarse. Que elija la gente es lo mejor".

HUGO MOYANO

"Me cuesta mucho reconocerle algo bueno, por todos sus aprietes"

POSIBLE PRESIDENCIA

"Si fuera Presidente reduciría a la mitad la cantidad de ministerios"

"Tengo alternativas para cada cargo"

PATRICIA BULLRICH

"Estuve ayer con ella, tenemos un buen trabajo en conjunto. Lo demás lo elegirá la gente, tenemos cada uno aspiraciones"

"Hoy es candidata a presidenta, si yo dijera que puede ser ministra es una falta de respeto"

MAURICIO MACRI

"Fue con quien comenzó este proceso, mi antecesor que empezó muchas cosas buenas. Es el que tiene más experiencia, como expresidente"

"Que elija la gente, no creo en el apoyo de los políticos"

"No creo en la bendición de Mauricio ni de nadie"