IDEA abrió con más de 1000 asistentes y un llamado a dialogar para alcanzar consensos básicos

“Si no alcanzamos algunos consensos básicos, no vamos a poder crecer. Y si no cedemos en algo en nuestras posiciones para comprender al otro, tampoco lo vamos a lograr”, planteó el presidente de esta cita, Daniel Herrero, director de IDEA y presidente de Toyota Plan Argentina S.A, en el discurso de apertura.

La primera de las tres jornadas que componen este encuentro comenzó con la proyección de un video titulado “Argentina: una historia de desencuentros” que se tomó de referencia para un posterior reclamo de “trabajar juntos para crear un acuerdo común”.

El primer expositor invitado fue el sociólogo Juan Carlos Torre, que habló de escenarios de incertidumbre en los que se mueve la realidad del país, dominada por lo que llamó “el cortoplacismo”. “Experiencias exitosas nos muestran que son productos de un trabajo constante. Muchas empresas argentinas, en climas de incertidumbre, han logrado blindarse y, a partir de su esfuerzo, han logrado experiencias exitosas.”, valoró.

Y el primer panel tuvo nombre fuertes del empresariado argentino: Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group; Carolina Castro, directora de Industrias Guidi; y Luis Pérez Companc, presidente de Molinos, Molinos Agro, Pecom y Goyaike, de Grupo Pérez Companc.

“Para poder sobrevivir en Argentina, hay que seguir invirtiendo”, reclamó Castro, en tanto Pérez Companc destacó que en el país hay “talento y habilidades” por lo que consideró que el camino para salir adelante es “dialogar con todos los sectores para cambiar un poco la visión del sector de cómo se hacen las cosas”. “Acá están los sindicatos, la política, las ONG, y el diálogo sirve para subir todos a un mismo barco y apuntar para el mismo lado”, dijo

Bulgheroni explicó que no hay una receta única para salir adelante y que, como se ve en experiencias de otros países, cada uno se aferra a diferentes recursos y capacidades. “En Argentina tenemos enormes oportunidades en lo que es energías globales y debemos invertir en nuevas tecnologías, tenemos una oportunidad fundamental para aprovechar la transición energética”, insistió.

Para la segunda jornada, que comenzará a primera hora de la mañana, el eje temático es la “Inserción de Argentina en el mundo” y entre varias actividades se espera con entusiasmo y expectativa el panel que compartirán el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; junto al ex ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, y Claudio Rodríguez, director de IDEA y Director de Administración y Finanzas de Sinteplast.