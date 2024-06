Incendiaron móvil de Cadena 3: "No quiero un país así para mis hijos", dijo el periodista atacado

Ahora Mar del Plata se solidariza con el colega y el medio frente a semejante situación de violencia sufrida en pleno ejercicio de la profesión. En mismo sentido se han expresado distintas empresas periodísticas y entidades del sector.

La presencia policial no alcanzó para evitar este y otros hechos similares, ya que en calles cercanas se produjeron también daños importantes y en algunos casos con pérdidas totales para otros vehículos particulares que estaban estacionados.

Embed Tras ser golpeado, Orlando Morales alcanzó a filmar, con impotencia, mientras manifestantes prendían fuego el móvil que usa todos los días para trabajar en Cadena 3 https://t.co/4p88g0U028 https://t.co/M5XmcL064k pic.twitter.com/MNurZZk7W7 — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) June 12, 2024

"No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos”, señaló el cronista Orlando Morales, movilero desde hace años para este medio que tiene base en Córdoba pero presencia con repetidoras y corresponsalías en distintos puntos del país.

El periodista fue atendido por médicos del SAME, quienes constataron que se encontraba en buen estado de salud. Además de los golpes que recibió, también inhaló gas pimienta.

En toda esa zona se generaron disturbios importantes, enfrentamientos entre manifestantes y polícias. Al atardecer había trascendido que eran 14 las personas detenidas, en tanto no había precisiones sobre cantidad de heridos, tanto por piedras lanzadas contra efectivos como por impactos de proyectiles de gases y balas de goma lanzados por fuerzas de seguridad.