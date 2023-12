Inés Arrondo trazó un balance de su gestión: "Impulsamos el desarrollo del deporte argentino"

"Quiero agradecerle a mi equipo de trabajo, al niño Lara, Dani, Guille, Mati, Lau, Conra, Joaco, Anita, Rodri, personas valientes, leales, profesionales, que me sostuvieron en cada momento", dijo en el escrito que se replicó en su cuenta de Instagram.

"Finalizamos nuestra gestión al frente de la Secretaría de Deportes de la Nación con el orgullo inmenso de haber trabajado durante estos cuatro años por nuestro país, por nuestra bandera. Es difícil hacer una síntesis con todas las sensaciones que nos atraviesan en este momento pero lo intentaremos. En lo personal, quiero agradecerle primero que nada a Camilo, a Julián y a Juan, mi familia, por el apoyo infinito que tuvieron, porque la distancia fue una dificultad extra, constante, tediosa, a la que tuvimos que ponerle mucha garra, mucha. También quiero agradecerle a mi equipo de trabajo, al niño Lara, Dani, Guille, Mati, Lau, Conra, Joaco, Anita, Rodri, personas valientes, leales, profesionales, que me sostuvieron en cada momento. Durante la gestión nos encontramos con mucha gente sumamente valiosa que trabaja todos los dias por el bien común, y también con gente asquerosamente miserable, a la que decidimos no prestarle atención y seguir adelante porque trabajar por nuestro país era bastante más importante. Es momento también de darle las gracias a los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Deportes de la Nación y del ENARD, a quienes tuvieron el compromiso y la dedicación de sacar adelante cada trámite y gestión de gobierno con la voluntad de construir un Estado eficiente. Durante estos cuatro años impulsamos el desarrollo del deporte argentino a través de trece líneas programáticas, con un crecimiento sostenido del presupuesto nacional cada año, y en esto quiero agradecerle principalmente al Presidente , por su confianza y acompañamiento. También a todo el equipo de Jefatura de Gabinete, que estuvo presente en cada gestión que necesitamos y a las Ministras y Ministros de otras áreas de gobierno con quienes si pudimos articular para tener una alcance mayor en la implementación de nuestras políticas públicas. (Sigue el texto en comentarios porque acá no entra)"