Javier Milei inauguró un busto de Carlos Menem en la Casa Rosada: "Un acto de justicia"

En su discurso, Zulemita afirmó estar "muy honrada" de su padre, a quien definió como "un caballero de la política".

image.png

"Le deseo, como ciudadana, todo el éxito que su dedicación y tarea merecen", expresó la hija de Carlos Menem, dirigiéndose a Milei.

Cuando fue su turno, el líder libertario destacó la trayectoria del riojano y, entre lágrimas, ensalzó la figura del exmandatario. "Hoy estamos haciendo un acto de justicia. Estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos", remarcó el Presidente.

Y añadió: "Estamos haciendo homenaje al mejor Presidente de los últimos 40 años, al menos".

image.png

Este lunes fue instalada la figura del riojano, que quedó cubierta por una tela, de cara a la ceremonia de inauguración de este martes en la que están su hija Zulemita, su ex esposa Zulema y miembros de la familia que actualmente forman parte de La Libertad Avanza, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Entre los invitados están Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf , Carlos Corach y Eduardo Eurnekian.

Semanas atrás, la gestión libertaria dispuso reubicar el busto de Néstor Kirchner, que fue colocado ahora en un sector más retirado del salón, mientras que la figura del riojano quedó instalada en un lugar de privilegio de ese salón, a pocos metros del ingreso por explanada que utilizan los presidentes, funcionarios y visitantes ilustres de la Casa Rosada.

La fecha elegida para la instalación de su busto no es casual: un 14 de mayo, pero hace 35 años, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales, que habían sido adelantadas por la crisis inflacionaria que precipitó el fin del mandato de Raúl Alfonsín.

Para ubicar el busto de un ex mandatario en ese salón debe cumplirse el requisito de que hayan transcurrido dos mandatos desde su salida del poder, por lo que todavía existen tres ex presidentes cuyas figuras están habilitadas para instalarse y aún no se hizo: Isabel Martínez de Perón, Fernando de la Rúa y Cristina Kirchner.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TommyShelby_30/status/1790425334606705014&partner=&hide_thread=false Discurso COMPLETO de la inauguración del Busto del Presidente Carlos Saúl Menem en la Casa Rosada. pic.twitter.com/sS9JMIUTnn — Milei SheIby (@TommyShelby_30) May 14, 2024

Reunión de Gabinete encabezada por Posse

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, encabezó una nueva reunión junto a los ministros y principales colaboradores del Gobierno y, sin la presencia del presidente Javier Milei ni de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, monitorea las áreas de la administración libertaria.

El encuentro se dio en la previa al acto homenaje al ex presidente Carlos Saúl Menem, en honor a quien se colocará su busto en la Galería de los Bustos de Casa Rosada.

Uno a uno los ministros del Gabinete desfilaron hacia el salón Eva Perón para brindar un informe detallado de la situación de sus carteras, incluso, en plena negociaciones por la media sanción de la Ley Bases, se espera que el ministro del Interior, Guillermo Francos, tenga un lugar central en el intercambio.

Participaron de la reunión los ministros Guillermo Francos (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis "Toto" Caputo (Economía). Los dos últimos se encontraron en la explanada e hicieron alusiones a la escultura del escultor Fernando Pugliese.

Completaron la lista de asistentes el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo.