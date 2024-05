Kicillof contra la Ley Bases y Milei: "Está produciendo aumento indiscriminado de pobreza"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof cerró este sábado el plenario de las Multisectoriales y la Militancia “La Patria no se vende” en Florencio Varela con un multitudinario alto que los reposicionó al frente de las filas justicialistas y una vez más, con duras críticas al gobierno del presidente Javier Milei.

POLÍTICA Kicillof abre canales con opositores y ratificó que no irá al pacto propuesto por el gobierno nacional

“Desde que asumió Milei, veinte puntos subió la indigencia y la pobreza para los niños, las niñas y los adolescentes de la provincia de Buenos Aires . No está produciendo una revolución que nos lleve a un país mejor, está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza” , aseguró Kicillof.

En este acto no estuvieron presentes los principales referentes del kirchnerismo y La Cámpora, entre ellos Máximo Kirchner, y tampoco se vio presencia de fuerzas vinculadas a Sergio Massa.

En esa línea, durante un encuentro donde se leyeron los diez puntos del denominado “Pacto con el pueblo", el gobernador bonaerense enfatizó: “Estamos ante un Estado desertor que no cumple sus obligaciones”.

"Basta de mentir y seguir insistiendo con que esto es la panacea y lo que nos va a salvar. Es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo”, afirmó.

Estuvieron presentes el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el intendente de Ensenada, Mario Secco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

“Escuchen bien porque este es el sentimiento de la provincia de Buenos Aires: a las provincias argentinas les vamos a ofrecer nuestra solidaridad, no vamos a aceptar la disolución nacional y el sálvese quien pueda”, sostuvo Kicillof. Y agregó: “Le decimos al presidente que respete la legitimidad de este gobierno provincial, de cada uno de los intendentes y los gobernadores”.

Embed Hoy venimos a manifestar el rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, a su intolerancia y agresión, a la crueldad como práctica política. Es un rechazo al ataque a la universidad pública, al intento de disolver los derechos laborales, de destruir la industria… pic.twitter.com/MMdlGXvhZn — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 18, 2024

Este acto estuvo acompañado de un mensaje de rechazo a la Ley de Bases: "Hoy venimos a manifestar el rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, a su intolerancia y agresión, a la crueldad como práctica política", afirma el documento y señala que "es un rechazo al ataque a la universidad pública, al intento de disolver los derechos laborales, de destruir la industria nacional y rifar nuestros recursos naturales".

"Es un rechazo al cuestionamiento de la soberanía argentina y a la entrega de la Patria. Sepan que no vamos a permitir que pasen por encima de los derechos de la provincia de Buenos Aires. También vinimos a decirle NO a la LEY BASES, al DNU y al Pacto de Mayo porque no estamos de acuerdo con la plataforma de Milei ni con sus ideas. Por eso a lo largo de esta jornada discutimos y votamos un programa que es resultado de una doctrina y de una historia que iniciaron Perón y Evita y que continuaron Néstor y Cristina".