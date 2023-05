Kicillof ratificó que evalúa desdoblar elecciones en la provincia y negó que sea por "oportunismo electoral"

Fuentes del peronismo explicaron a esta agencia que no son pocos los jefes comunales radicales que le pidieron al gobernador que evalúe la posibilidad de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales.

Los dirigentes consultados añadieron que los intendentes opositores creen que "la interna de Juntos por el Cambio( JxC) los perjudica y quieren despegarse de esa situación".

"El razonamiento que ellos hacen es que o van en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli o en la de Patricia Bullrich y el candidato a gobernador que ella lleve; y eso termina complicándolos en sus distritos" , apuntaron.

En ese marco, Kicillof respondió las críticas vertidas ayer por el diputado nacional y precandidato a gobernador del PRO, Diego Santilli, quien lo acusó de "especular políticamente con la fecha de las elecciones generales" al recordarle que "el primero en hablar de desdoblar! fue el exvicejefe de Gobierno porteño y después lo hizo (el diputado nacional José Luis) Espert".

"No se trata de una cuestión oportunista sino que son atribuciones del gobierno provincial", continuó el mandatario, quien puso de relieve que "la Corte Suprema intervino elecciones a dos provincias, donde iba a perder el partido de la Corte Suprema, por lo que nosotros vamos a defender la autonomía provincial".

Sostuvo luego que "las cuestiones electorales son de las provincias", subrayó: "dentro de la ley, todo" y cerró: "Veremos cómo lo llevamos adelante".

Kicillof ya firmó el decreto que convoca a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires para el domingo 13 de agosto, en simultáneo con los comicios a nivel nacional.

Es que la Ley 14.086, que regula PASO plantea que la Provincia no puede desdoblar esos comicios, porque tienen que ir en conjunto con las nacionales. Para modificar ello, Kicillof debería haber enviado una propuesta de reforma de la norma a la Legislatura, donde no cuenta con el número suficiente para lograrlo. No obstante, de acuerdo al Código Electoral bonaerense, las elecciones provinciales pueden concretarse en fecha diferente a las nacionales.

Esa convocatoria debe efectuarse con, al menos, 90 días de anticipación y tiene que llevarse a cabo entre 30 y 120 días antes de que finalice el mandato actual del gobernador, el 10 de diciembre. Desde el entorno de Kicillof sostienen que el mandatario definirá qué hacer recién después del cierre de listas, el 24 de junio.

"Sí, hay posibilidades de avanzar en un desdoblamiento. Tiene que ver con qué por ley, las PASO las tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero la elección general, lo permiten nuestras leyes, podemos hacerla de manera desdoblada", había adelantado ayer el mandatario en un declaraciones al portal Panóptico Sur: