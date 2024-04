La Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Bases

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los legisladores votarán en particular el mega proyecto. Por lo tanto, se espera que para el mediodía la Cámara baja inicie la votación en general, y posteriormente, en particular, del paquete fiscal.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán señaló que el objetivo de la Ley de Bases es tener un "país normal", al tiempo que pidió "cambiar el paradigma" del Estado.

"Queremos un país normal, debemos cambiar el paradigma, el Estado, así como está es un lastre que nos tiene a todos empeñados", sostuvo la libertaria.

Al hablar en el recinto, Santillán aseguró que la Ley de Bases es "uno de los proyectos más importantes tratados en los últimos años".

"Son los instrumentos necesarios para poder llevar adelante las reformas estructurales de la Argentina, para cambiar el modelo empobrecedor que nos ha llevado a una de las mayores crisis de nuestra historia", enfatizó, y agregó: "Debemos cambiar de paradigma, el Estado, así como está, es un lastre que nos tiene a todos empeñados".

El diputado nacional del PRO Diego Santilli adelantó su voto positivo y criticó que la Ley de Bases no se pudiera aprobar en el período de sesiones extraordinarias.

"El Congreso no pudo, no supo o no quiso tratar la Ley Bases; le dio la espalda, no a un presidente, a un país que había planteado un cambio en su presidencia y que le pedía al parlamento que le dé reformas para cambiar este debate que no funciona y terminó generando estos desastres", afirmó el bonaerense.

Santilli habló de la inflación, el aumento de la pobreza y las dificultades económicas, pero indicó: "Así y todo, en estos 120 días de caos, hay una cierta estabilidad".

"Nosotros pasamos de un agujero fiscal monumental a tener tres meses de superávit fiscal; pasamos a tener un Banco Central equilibrado; pasamos de 1.147% de inflación acumulada a, si Dios quiere, empezar a tener un dígito", consideró.

El jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió hoy al cruce del legislador del PRO Gerardo Milman por la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Pasadas las 3 de la madrugada, Milman tuvo su turno para hablar de la Ley de Bases y eligió una particular forma para expresar el respaldo a la norma: una serie de citas de filósofos de distintos tiempos que coincidieron en hablar de la libertad.

Milman citó a Sócrates, Platón, René Descartes, Immanuel Kant y Adam Smith, entre otros, quienes -según dijo- "hablaron del concepto de libertad".

Para finalizar su alocución, el diputado del PRO leyó un pasaje del Martín Fierro.

A continuación, fue el turno de la diputada de UxP Roxana Monzón, momento en el que Martínez le pidió una interrupción a su compañera para darle un mensaje a Milman.

"Kant decía que había que actuar de tal manera que la acción se transformara en una máxima universal. Lo que usted hizo con Cristina Kirchner no se puede transformar en ninguna máxima universal", subrayó el titular del bloque kirchnerista.

Inmediatamente, Milman solicitó otra interrupción a Monzón, pero la legisladora respondió: "De ninguna manera".

Tras ese turno, cuando le tocaba al puntano Alberto Arancibia Rodríguez de La Libertad Avanza (LLA), Milman consiguió un momento para responder: "No me nombró pero se refirió a mí adjudicándome un hecho que no existe en la justicia".

"Una de las cuestiones de la libertad es la división de poderes. Este recinto no tiene la facultad de juzgar, la justicia es la que determina la inocencia de las personas, y la nuestra sostiene el principio de inocencia", subrayó el bonaerense.

Y completó: "Si el diputado tiene alguna prueba que vaya y denuncie, porque no soy imputado, ni procesado y mucho menos condenado. Todas las pruebas dieron negativas" en mi contra.

Martínez hizo alusión a lo que en el marco de la investigación del intento de homicidio de la ex presidenta se conoció como la "pista Milman".

Ese línea de la pesquisa surgió en base a la declaración de un testigo que dijo a la Justicia que días antes del atentado, el diputado del PRO estaba en el bar Casablanca junto a sus asesoras y dijo que cuando se produjera el atentado él estaría rumbo a la costa atlántica.

Luego de ese momento, Milman bajó el perfil político y se despegó en público de su líder, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.