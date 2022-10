La diputada que rompió en llanto en plena sesión: "Perdió un hijo, tiene otro internado y está acá"

Barrio Las Heras Montenegro, sobre la toma de terrenos: "No negocio con delincuentes ni voy a aceptar ningún tipo de extorsión"

Y siguió con una crítica a otros legisladores: "Mientras muchos diputados se fueron a dormir, la diputada Camila Crescimbeni vino a cumplir con su función y era simplemente eso, nada más".

Los aplausos y la ovación brotaron desde todos los costados del recinto, mientras la cámara de la transmisión oficial mostraba a Crescimbeni, que rompió en llanto.

Según publicó Clarín, la diputada del PRO sufrió días atrás la trágica pérdida de Silvestre, uno de los dos hijos que tuvo. "Todavía estoy en el medio del huracán impiadoso que es ese dolor total y me duele respirar, ojalá exista más sabiduría cuando el sufrimiento no desaparezca pero cambie de color", escribió hace dos días cuando compartió un video en el que se muestra junto a su familia y amigos soltando globos al cielo.

En esa publicación Crescimbeni sostiene que "el duelo gestacional perinatal y neonatal es un apagón existencial", y siguió: "No hay edulcorante ni via rápida para entender qué hacer con todos los sueños y el amor que tenemos listos para nuestros bebés, para todo el espacio afectivo que tenemos en nuestro ser para ellos. La muerte de un hijo transforma todo lo que uno fue, es y quería ser en otra cosa".

En otra publicación, días antes, Crescimbeni le dedicó un mensaje a Rufino, su pequeño hijo que continúa internado en neonatología.

"Rufino. Mi vidita. Tan chiquito y sos el guerrero más tenaz que conozco. Te amo con todo mi ser. Cuando se desencadenó la muerte de tu hermano, estuvimos cerca de perderte a vos también. Te abrazaste a la vida con una determinación tan emocionante. Tus ojitos y tus palabras cuando pude verte me decían 'Acá estoy mami, acá me quedé con vos, con ustedes, no llores más", escribió la joven diputada junto a distintas fotos de ella con su familia.