La encuesta que muestra un nuevo candidato para el ballotage y desplaza al peronismo

En Avellaneda Cristina cuestionó el fallo de la Corte e insistió que no renuncia a candidaturas sino que hay "proscripción"

La última encuesta de Management & Fit marcó por primera vez un empate técnico en 24 puntos entre el Frente de Todos y el sector liberal que encabeza Milei. Mariel Fornoni, directora de M&F, habló sobre ese sondeo: "Si el Frente de Todos tiene una fórmula que no es competitiva o que de alguna manera no interpela a algún segmento más allá del núcleo duro de Cristina, puede estar fuera de un ballotage".

"Hoy el Gobierno de acuerdo a la encuesta nuestra tiene 18 por ciento de aprobación y normalmente los votos que sacan los oficialismos correlacionan bastante bien con el índice de confianza que haya en el gobierno, y ese es un número muy bajo", dijo Fornoni.

Fornoni aclaró que "falta mucho y todavía no sabemos quién es el candidato de Juntos por el Cambio, si se van a partir o no y tampoco quién es el del Frente de Todos y si puede haber más peronismos o no". Además indicó que en la encuesta el espacio libertario fue incluido en conjunto.

El fenómeno Milei

A la hora de explicar el fenómeno del crecimiento de Milei, Fornoni dijo que "hay una mayor proporción en términos estadísticos de menores de 40, hombres, en su mayoría de nivel educativo medio-bajo, que era un segmento que normalmente era más fácil que fuera captado por el kirchnerismo y hoy están hablando de un espacio libertario".

"También puede ser que hoy la gente exprese su enojo con la clase dirigente en general y demás y por ahí dice Milei porque es el que propone esto de la casta, de basta de casta política", dijo Fornoni y aclaró que "después por ahí cuando llega el momento de la elección y cuando se saben los candidatos y cuando uno ya siente un poco más de compromiso en la respuesta que está dando, la cosa cambia".

Juan Manuel Aurelio, director de la consultora Aresco, matizó la posibilidad que Milei se meta en una eventual segunda vuelta. "De ninguna forma hay un escenario en el que Milei quede en segundo lugar, ni en las Paso ni en primera vuelta, para nosotros hay una paridad entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos", dijo Aurelio.

Aurelio explicó que los dos frentes principales tienen alrededor de un tercio de la intención de voto pero eso no implica que Milei tenga el otro tercio. "Milei es una fuerza potente que será decisiva en el ballotage, pero está debajo de los 20 puntos", agregó.

El director de Aresco aclaró que es probable que Milei suba algún punto después de las Paso ya que puede haber insatisfacción con el ganador de la interna de Juntos por el Cambio.

En tanto que el encuestador Hugo Haime dijo que no ve un escenario con el peronismo quedando afuera del ballotage. "El escenario de tercios va y viene, y lo que va y viene es la oposición, no el peronismo que más o menos tiene su tercio", dijo.