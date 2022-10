La fuerte defensa de Horacio Rodríguez Larreta a Mauricio Macri

En diálogo con Radio Ciudadano News de Mendoza, el funcionario porteño sostuvo: "No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes". "Además, caso concreto, la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en esta causa de espionaje; yo sé fehacientemente que no estuvo involucrado, pero además de mi convicción personal, lo dijo la Justicia" agregó contundentemente el mandatario.

“Mauricio puso mucha energía y coraje en frenar al autoritarismo de los Kirchner. Acá el populismo en Argentina lo encarna el kirchnerismo. Yo estoy convencido de eso” remarcó.

image.png Facundo Manes fue muy criticado por sus declaraciones. Larreta es solo uno de quienes declararon públicamente al respecto.

“Creo además que hay que trabajar siempre para la unidad de Juntos por el Cambio" afirmó. "La unidad es el primer valor, coincido en ese sentido con el comunicado de la UCR. Tenemos que trabajar todos juntos. Siempre hay diferencias en un espacio amplio como el nuestro que se discuten internamente. La diversidad enriquece, pero lo primero es la unidad" concluyó al respeto de este tema.

Por otro lado, el referente de Juntos por el Cambio se pronunció también en contra del proyecto para eliminar las PASO en las elecciones del año que viene. "Estamos todos convencido que las reglas de juego no se pueden cambiar para la próxima elección, no se puede", sentenció Rodríguez Larreta

Por lo que resta, el jefe de Gobierno porteño terminó la entrevista con un marcado mensaje positivo respecto al futuro, afirmando de manera convencida de que se puede cambiar, y que hay una actitud para hacerlo. Al menos esa es la perspectiva con la que el funcionario afirma que elige encarar sus tareas en la Ciudad de Buenos Aires.