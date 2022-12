La oposición celebró el fallo que resumió en una frase común: "Se hizo justicia"

"Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites", expresó Patricia Bullrich, con aspiraciones presidenciales desde Juntos por el Cambio para las elecciones del año próximo.

Embed Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites.

¡DEFENDEREMOS A NUESTRA PATRIA DE ESTOS LADRONES! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 6, 2022

En el mismo sentido se expresó María Eugenia Vidal, actual diputada y ex gobernadora bonaerense. Dijo: "6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nadie está por encima de la Ley. Será justicia."

Embed 6 años de prision e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Nadie está por encima de la Ley. Será justicia. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) December 6, 2022

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acompañó en Twitter un documento que tituló "Era impunidad o justicia. Y se hizo justicia" en el que se explaya sobre la situación y el impacto que este veredicto condenatorio podría tener sobre el sistema político argentino.

Embed ERA IMPUNIDAD O JUSTICIA. Y SE HIZO JUSTICIA pic.twitter.com/6Eseha3rY0 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 6, 2022

Casi calcado arranca su tuit el diputado nacional Cristian Ritondo. "Hoy se hizo justicia" y apunta contra la corrupción: "Son obras que no se hacen, como en las inundaciones en La Plata", menciona y publica un comunicado de la Mea Nacional de Juntos por el Cambio.

Embed Hoy se hizo justicia. La corrupción mata como mató en Once, la corrupción son obras que no se hacen como en las inundaciones de La Plata. Corrupción es menos educación y seguridad para los argentinos, es menos competencia y menos fuentes de trabajo y riqueza para todos. pic.twitter.com/x5rvUDhQH0 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) December 6, 2022

Otro legislador del sector, Waldo Wolff, no apuntó directamente a Cristina sino a Lázaro Báez, el empresario santacruceño también condenado por el mismo tribunal y en el mismo juicio. "Quedó probado que un contratista que era monotributista y armó una sociedad tres días después de la asunción de NK (Néstor Kirchner) no puede acumular 22 veces la superficie de CABA en 8 años si no es en complicidad con el poder".

Embed Quedó probado que un contratista que era monotributista y armó una sociedad 3 días después de la asunción de NK no puede acumular 22 veces la superficie de CABA en 8 años si no es con la complicidad del poder.

Resta que con el debido proceso el fallo quede firme. #EsJusticia — WW (@WolffWaldo) December 6, 2022

Siempre ácido, el diputado nacional Fernando Iglesias se refirió también al discurso de Cristina Fernández tras conocerse el fallo. "Las mentiras no eran ciertas, declara ahora. Otra afirmación genial", escribió y le achaca: "un talento sin igual".