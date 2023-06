La respuesta de Luis Juez a la candidata de Milei que lo criticó por llevar a su hija discapacitada a votar

“Hola, Verónica. Nosotros no te conocemos, pero ella es Milagros, mi hija", publicó Juez en redes sociales junto a una imagen familiar. " Estamos orgullosos de ella , tanto como de Martín y de Agustina, mis otros hijos", expresó en ese posteo en el que no solo respondió sino que dio justificaciones de por qué fueron juntos a las urnas.

"El domingo la Mili cumplió con un sueño, es la primera vez en 22 años que figuraba en el padrón y fue su primer voto. Fuimos todos, terriblemente orgullosos, a acompañarla a la escuela para que pueda votar, que pueda elegir y ser elegida”, detalló.

Embed Hola, @veronica_sikora. Estamos muy orgullosos de todos nuestros hijos, no tenemos nada que esconder. pic.twitter.com/LLbi8dykdj — Luis Juez (@ljuez) June 27, 2023

Pronto se sumaron voces de repudio para dirigente liberal que milita en las filas de La Libertad Avanza. "Viendo el dolor que causé con el video quiero pedir mis más sinceras disculpas al doctor juez, a su familia, a su hija y a todo aquel que se sintió ofendido", respondió luego de conocida la respuesta de Juez. "Nunca quise discriminar a nadie", dijo.

Se ganó el repudio cuando dijo que a Juez "no lo conozco y no tengo nada personalmente con él, pero cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, un bebé, o una persona que no se valga por sí misma, no va a votar con el hijo, mostrándolo ahí. Es muy bajo, le digo yo que la dejaría con su madre”.