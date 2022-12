La secretaria de Energía insiste que la exploración petrolera frente a Mar del Plata puede ser "otro Vaca Muerta"

Violencia de género Entró a la casa de su ex y la amenazó con una tijera para abusarla

Para ello, dijo que la industria necesita “condiciones adecuadas para que las empresas del sector y no el Estado, sean las que generen la infraestructura necesaria”; “libre disponibilidad de divisas” y “libertad de exportación”.

La posibilidad de avanzar sobre este proyecto, a unos 300 kilómetros al este de Mar del Plata, se abrió días atrás con una resolución de la justicia que revocó de manera parcial la medida cautelar solicitada por organizaciones ambientalistas frente riesgos para el ecosistema marino.

“Creo firmemente que la transición energética favorecerá la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para alcanzar una matriz inclusiva, estable, soberana, dinámica, federal y sostenible”, afirmó la responsable de Energía.

Su exposición tuvo lugar en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, en ocasión del evento que cada año organiza el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) y convoca a representantes de todo el sector.

Al iniciar su alocución, la titular de Energía, que hoy cumple cuatro meses en el cargo, dijo que “no hay política energética sustentable y con mirada de largo plazo posible, sin la necesaria asociación estratégica de los sectores público y privado”.

En ese marco, ponderó que la cadena “emplea a casi 100.000 personas, y a julio de este año llevaba creados 3.500 puestos de trabajo con 13 meses de crecimiento ininterrumpido” y destacó los récords en las producciones de gas y petróleo.

En otro tramo de su intervención, Royón resaltó que el sector energético “puede en el mediano plazo pasar de una balanza negativa de US$ 5.522 millones, a un saldo positivo entre US$ 4.000 y US$ 8.000 millones en el 2026”.

Al realizar un repaso por los principales hitos de gestión, Royón mencionó el comienzo de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta, los proyectos en danza de Oleoductos del Valle y Nor Andino, el proyecto Fénix, el Plan GasAr 4 y 5 y los proyectos en los que participa YPF para la exploración offshore, frente a costas bonaerenses.