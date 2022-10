Lo que dejó la presentación de "Para Qué", el nuevo libro de Mauricio Macri

Por otra parte, Alfredo Cornejo y Ricardo López Murphy no puedo atender a la presentación del libro ya que estaban de viaje.

Asimismo, en la platea había exfuncionarios del gobierno de Cambiemos como Nicolás Dujovne, Hernán Lacunza, Andrés Ibarra, Francisco Cabrera, Germán Garavano, Luis Etchevehere y Guillermo Dietrich; intendentes como Néstor Grindetti, Manuel Passaglia, Julio Garro, Diego Valenzuela y Martín Yeza; legisladores nacionales, bonaerenses y porteños del PRO y de otros partidos; empresarios como Nicolás Caputo y Cristiano Ratazzi; los artistas Luis Brandoni, Juan Acosta, Maximiliano Guerra y María José Demare, el neurólogo Conrado Estol y el exbarón del conurbano, Jesús Cariglino, entre otros personajes.

Por lo que resta, el acto se apegó al formato de la presentación de un libro, aunque hubo un par de momentos en los cuales parecía que se salió de libreto. Por ejemplo, cuando el exmandatario nacional ingresó al salón Auditorio de la Rural, se pareció perder la imparcialidad política y coro canteo “Se siente, se siente, Mauricio presidente”. Además, en el momento en que Macri hizo referencia al elevado costo de Aerolíneas Argentinas ("10.600 millones de dólares hasta fin de año", según dijo), el público se puso de pie y estalló en una ovación. Con ese dinero “tendríamos la mejor red de trenes del mundo” y “eso serían miles de puestos de trabajo”, agregó.

“Entonces, ¿dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”, continuó Macri, avivando a la platea, que cantaba: “Volveremos, volveremos otra vez a ser gobierno en 2023″.

La dinámica del acto fue similar a la de su anterior libro, “Primer tiempo”: sobre el escenario, Macri respondió preguntas de Pablo Avelluto, exministro de Cultura, y se exhibieron varios videos, algunos de ellos extensos, afectando el ritmo del evento. En el primero aparecieron varias figuras internacionales como el expresidente de Colombia Álvaro Uribe y el exprimer ministro de Australia Malcolm Turnbull, elogiando a Macri. En el segundo hablaron sobre el expresidente amigos y compañeros de su paso por Socma, la empresa fundada por su difunto padre, Franco Macri.

Por su parte, el tercer video mostró testimonios de dirigentes que compartieron con Macri sus inicios en la política y en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Además de Gabriela Michetti, que estaba presente en el salón, allí hablaron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

Así pues, estas tres figuras principales del PRO estuvieron sentadas en la primera fila, en el sector central, donde el orden fue el siguiente: Bullrich, Humberto Schiavoni, Miguel Angel Pichetto, Fernando de Andreis, Ramón Puerta, Miguel Angel Toma, Cristian Ritondo, Vidal, Rodríguez Larreta, Jorge Macri y Julio Garro. En un extremo de esa fila estaba el economista Carlos Melconian, mientras que el larretista Diego Santilli fue relegado a la segunda fila del sector derecho de la sala, al igual que los candidatos bonaerenses bullrichistas Joaquín de la Torre y Javier Iguacel.

En ese mismo sector derecho, la primera fila incluyó a Juliana Awada, la esposa de Macri, y su hija Antonia, al lado de quienes se sentaron radicales como Mario Negri, Luis Naidenoff y Rodrigo de Loredo, y dirigentes de la Coalición Cívica como Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etechecoin. El partido de López Murphy estuvo representado por el legislador porteño Roberto García Moritán.

“Necesitamos estar convencidos de lo que hay que hacer. Las ideas equivocadas se han impregnado en una parte de la sociedad. Las piedras van a volver, el para qué es importante y pone todo en perspectiva”, comentó Macri. Así, No dio pistas sobre su futuro ni acerca de si finalmente se presentará como candidato. Más bien dio más la idea de un líder que busca influir de manera decisiva sobre las ideas que se aplicarán desde la Casa Rosada.

“Falta el año más rico de todos, va a ser muy importante para cristalizar ideas y valores. Puede que al final termine en una propuesta de un cambio sin concesiones y con otra de un cambio con límites: la gente elegirá”, siguió.

“Necesitamos estar todos compactos, muy juntos, amuchados. Alguien nos convenció de que competir es malo, pero todos mejoramos cuando competimos; Tenemos que dar el ejemplo, de poder competir con altura, con ideas, con valores, hablándole de frente a la gente. Esta gente está dejando una bomba peor que en 2015″, explicó.