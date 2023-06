López Murphy bajó su candidatura a jefe de Gobierno

Las negociaciones no fueron fáciles. Hubo discusiones arduas y desencuentros. Finalmente, Ricardo López Murphy llegó a un acuerdo político con Patricia Bullrich y bajó su candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quien ejerció la mayor presión fue Jorge Macri, precandidato del PRO a suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la gestión porteña. El ex ministro de Economía acordó lugares en las listas legislativas para dirigentes de su espacio y ejercer un rol ejecutivo si Bullrich es electa presidenta. Esta tarde, la ex ministra confirmó que la abogada María Eugenia Talerico, que responde a López Murphy, secundará a Maximiliano Abad en la boleta de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Es parte del acuerdo con el dirigente liberal.