Macri ratificó apoyo a Bullrich, criticó a Larreta y auguró balotaje entre JxC y los libertarios

Además, descartó un acompañamiento al libertario Javier Milei, aunque señaló que espera que sus diputados acompañen en un eventual gobierno cambiemista. "Patricia es mi candidata. Hubo versiones maliciosas de que yo tengo dos candidatos, es no conocerme. El carácter del cambio lo tiene Patricia y no va a dar un paso atrás", indicó Macri en una entrevista para el canal televisivo TN, y analizó que "Patricia tiene coraje para encarar lo que sea y exceso de vocación por dirigir".

En esa línea, se corrió del rol de líder de JxC y señaló que "todos tenemos que estar al servicio, a la orden del presidente", aunque afirmó que "cada vez que ella tiene una inquietud, hablamos, trato de ayudar donde me piden".

"Trabajé durante cuatro años con mi analista para ratificar que yo podía ceder la conducción de mi propio partido en paz", manifestó el fundador del Pro. Respecto a la interna que se disputó en las Paso para definir el candidato de JxC, consideró que "eso nos hizo daño, mucha gente se enojó", aunque destacó que "estamos volviendo a dialogar".

"La interna nos desperfiló, nos hizo perder foco y atención en la gente, estamos en un proceso de ordenamiento", afirmó y marcó que "muchos" votaron "sabiendo que en las Paso podés darte un gustito porque están enojados".

Al respecto, señaló que "todavía no hemos hablado de estas cosas con Larreta", aunque sí habló "hasta el último día" de la campaña y "lo fui a saludar en el bunker en la derrota".

"Lo que pensé que iba a pasar es lo que pasó, los grises no existen, la gente elije por una idea u otra", expresó respecto a la derrota del jefe de gobierno porteño en la interna.

Por el triunfo de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, en agosto consideró que "lo de las Paso fue un empate, pero jugó en contra la expectativa".

"Vamos a ir a una segunda vuelta entre los libertarios y JxC. Soy optimista de que vamos a ser los que representemos un cambio racional y posible, liderado por alguien que tiene experiencia, trayectoria", auguró.

Sobre su diálogo con Milei, admitió que "el domingo" 13 de agosto en que se llevaron a cabo las elecciones primarias, "le mande un mensajito que decía 'felicitaciones por la elección', porque soy un hombre de diálogo y espero que Milei, con el apoyo que está recibiendo, sus diputados apoyen a Patricia cuando ella tenga que encarar estos proyectos" en un eventual gobierno.

"Milei expresa un enojo más que unas ideas", expresó y consideró que "no me parece que en Argentina podamos convivir con la intolerancia a la critica, cuando veo a Milei ponerse tan violento cuando alguien piensa distinto digo 'no, por ahí no'".