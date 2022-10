Macri sugirió privatizar Aerolíneas Argentinas: "Podríamos hacer una autopista a Mar del Plata de cinco carriles y un tren bala"

Deportes Riquelme vs Bianchi: lo que cuenta Mauricio Macri en su libro

“No imagino un dólar más destinado a una compañía aérea estatal”, definió el ex presidente en una entrevista televisiva.

La privatización de Aerolínea Argentinas sería uno de los primeros pasos de Macri en un eventua regreso como jefe de Estado. “Toda la Argentina subsidia algo que no es necesario”, dijo Macri sobre la empresa de bandera y lo explicó de manera elocuente: “¿Qué es un avión? Es como un colectivo con alas. Los colectivos no son del Estado, ¿verdad?”, por lo tanto, “¿Por qué los aviones tienen que ser del Estado?”, lanzó.

“Si hay un destino que no es comercial, ¿Qué hace un gobierno inteligente? Llama a licitación”, insistió y sostuvo que para que esto vuelva está dispuesto a hacer “lo que sé". "Yo no imagino un dólar más destinado a una compañía aérea estatal” porque, además, tener una aerolínea de bandera “no es necesario”.

“El 90 por ciento de la gente no vuela en avión. No solo toda la Argentina subsidia algo que no es necesario, sino que nunca estuvo tan conectada la Argentina como durante nuestro gobierno”, lanzó.

Mauricio Macri: “El año que viene cambia la historia de la Argentina, es el fin del populismo”

Las propuestas de Macri basadas en "las pérdidas" de Aerolíneas Argentinas

"Podríamos hacer una autopista a Mar del Plata de cinco carriles y un tren bala", señaló, en alusión a "un año de pérdida" de la compañía aérea.

Sobre su proyecto para conectar la Capital Federal con las ciudades costeras, señaló en el canal TN: "Imaginate lo que se generaría en Mar del Plata y en toda la costa".

"Rosario está detonado, después de que habíamos hecho un esfuerzo con 3.300 gendarmes. ¿Cuántos gendarmes son un año de pérdida de Aerolíneas? Son 33.000 gendarmes, podríamos poner a un gendarme al lado de cada narco hasta echarlos a patadas", contrastó el líder del PRO.

En sintonía, se preguntó "dónde están las prioridades" y agregó "nos han robado el futuro con estos discursos cínicos que no sirven para nada".

Sobre los otros planes que plantearía, indicó que "sin Aerolíneas en un año no queda un argentino sin cloacas ni agua potable".