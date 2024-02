Manifestación con pedido de seguridad para zona norte tras un homicidio y enfermera baleada en robo

“Pedimos a las autoridades y al intendente que pise el barrio”, señaló Julia, una de las vecinas que ofició como vocero de todos quienes se acercaron hasta Scaglia y la costa para visibilizar este dramático momento. “En pocos días balearon a dos chicas y mataron a un hombre”, detallaron sobre la gravedad de la situación.

reclamo parque peña.png

Pidieron “más seguridad” y que estos intentos de robo con heridas de bala en el pecho, como la que sufrió Cintia, la enfermera baleada, “no se tome como un robo agravado sino que se vea como un intento de homicidio”.

“Pasa de día y de noche, no hay seguridad, estamos abandonados y este caso detonó al barrio”, dijo Julia. Andrea, que vive al lado de la casa de la mujer baleada, reclamó al municipio que “se hagan cargo de zona norte, porque en zona sur se preocupan pero acá no tenemos nada de eso”.

Las quejas alcanzan no solo a presencia policial sino también una atención integral del barrio que tiene que ver con estado de calles e incluso señalética. “Si viene una ambulancia no saben cuál calle es porque no hay nada que lo indique”, aclaró.

Hablan de una situación realmente grave por el extremo que tocó con el homicidio y lo que también pudo tener el peor final con esta enfermera, que permanece internada en la Clínica Colón con una herida de bala en el pecho pero fuera de peligro.

Pidieron más presencia y recursos de policía ya que aseguran que los efectivos asignados a dependencia que tiene cobertura en la zona "no tienen medios para atender la demanda" de hechos de inseguridad.