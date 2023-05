"Manino" Iriart reivindicó la importancia de las PASO en el Congreso del PJ

Al igual que lo hizo en noviembre en Mar del Plata, en el estadio de Once Unidos, esta vez Rodolfo “Manino” Iriart llevó su mensaje en favor de las PASO al Congreso del PJ de la Provincia de Buenos Aires que se desarrolló en La Matanza. “Esta es la herramienta para dirimir las diferencias y luego seguir unidos para solucionar los problemas que no hemos resuelto. No hay que achicar el debate”, dijo Iriart, congresal del Partido Justicialista y referente del espacio Peronismo Marplatense.