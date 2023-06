Manino Iriart bajó su candidatura a intendente de General Pueyrredon: "Ninguna de las condiciones se dan"

Este sábado Iriar remarcó que tenía tres condiciones para ser candidato y ninguna se dio: "Siempre hablé de tres condiciones para ser, por primera vez, candidato a intendente de General Pueyrredon: 1- Que debía haber PASO para ampliar el frente electoral, como única opción para ganar y gobernar. 2- Que todos los distritos, incluido General Pueyrredon, debían tener la boleta de Unión por la Patria con sus propuestas, que es el frente que incorpora al peronismo en todo el país. (En 134 distritos van a tener la opción y en Mar del Plata no estará la boleta de UP y el Peronismo). 3- Que si Daniel Scioli era candidato a presidente yo sería candidato a intendente. (El Frente UP eligió la opción de candidato único y Scioli no podrá participar). Ninguna de estas condiciones se dan, por lo que no seré candidato".