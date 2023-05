"Manino" se hizo eco de reclamos de adultos mayores en la gran kermesse organizada por CEFIL

La ONG Cefil fue fundada en 2003 por Rodolfo “Manino” Iriart junto a un grupo de jóvenes. El hoy director del Correo Argentino estuvo presente y se mostró orgulloso por la realización de esta actividad “que es una manera de reconocer, de hacerles un mimo, a nuestros adultos mayores, mujeres y hombres que ya han transitado más años de vida que nosotros y de quienes seguramente tenemos cosas que aprender”.“Manino” también se hizo eco de numerosos comentarios hechos por los asistentes y afirmó: “Muchos de ustedes me lo han dicho acá y son voces que se repiten a diario y que quiero que sepan que estoy de su lado. Por un lado, comparto lo que ustedes me dicen acerca de que no puede ser que se hagan anuncios de aumentos en las jubilaciones como si fueran grandes logros cuando en realidad son derechos que les corresponden por ley”.