Mar del Plata debate entre los decks y el aumento de taxis

Lo que sirvió como un salvataje para el sector gastronómico en tiempos de pandemia, se convirtió en un conflicto en los últimos meses. El nuevo proyecto regulatorio presentado por el Ejecutivo local busca ordenar estas estructuras, permitiéndoles un techado y cercamiento lateral que no deberá interferir con la visión del tránsito. Además, podrán colocar publicidad.

A pesar de ser muy utilizado por los marplatenses a la hora de, justamente, comer afuera, el proyecto recibió duras críticas. Quienes más alzaron la voz en contra de los decks fueron los comerciantes del paseo comercial de Güemes y la Cámara Textil de Mar del Plata, quienes argumentan que no favorecen el ingreso a sus locales.

Por su parte, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHG) y Uthgra defendieron el proyecto. Más trabajo y más posibilidades para recuperar un sector que fue altamente golpeado por la pandemia son los principales argumentos que esgrimen.

En cuanto a las posturas políticas, en los debates de las comisiones el proyecto cuenta con los votos del oficialismo. El Frente de Todos se abstuvo durante las votaciones de las comisiones. En tanto, Acción Marplatense se muestra en contra de la iniciativa, ya que proponen una alternativa.

Durante el gobierno de Gustavo Pulti se sancionó el programa “Calles para la gente” y en ese marco le solicitaron informes al Gobierno municipal sobre el cumplimiento de tal ordenanza. Ese pedido de informes también sería aprobado este martes.

Se espera que gran parte de la sesión se centre en este debate, con posturas diferentes entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, todo indica que el proyecto será aprobado y los decks deberán adaptarse a la nueva normativa a partir de abril de 2023.

Taxis: aumento de tarifa y plus nocturno

Otro de los proyectos importantes que se tratarán este martes será el aumento de la tarifa de taxis de un 40% y la adición de un plus nocturno. En este caso ya no se espera un álgido debate, si no más bien una formalidad.

De esta manera, la ficha pasará a costar de 14 a 20 pesos y la bajada de bandera, que son 15 fichas, tendrá un valor de $300. En tanto, durante el horario de 22 a 6, la ficha costará $24 y la bajada de bandera $360, lo que equivale a un aumento del 71%.

Este pedido es respaldado por los taxistas, quienes ven como día a día los costos aumentan y se vuelve complicado mantener las unidades. El tema más candente relacionado al transporte que no se tratará por el momento, ya que aún se encuentra en comisión, es el de las aplicaciones que buscan instalarse en la ciudad.