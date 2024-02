María Eugenia Vidal en Mar del Plata: "Estamos atravesando la peor crisis desde el 2001"

En principio explicó “hoy uno de cada dos chicos que está en primer grado no entiende lo que lee”. Es un problema muy grave, esto luego de paga no terminando el secundario y no consiguiendo trabajo. Vamos a trabajar en seis barrios de esta ciudad con más de 100 chicos. Todos nos podemos comprometer y ayudar a alfabetizar, tardamos seis meses”.

En relación, remarcó que “es un momento muy crítico para Argentina. Estamos atravesando la peor crisis desde el 2001”.

Pero aclaró: “Este más de 1000% de inflación acumulada en los últimos cuatro años, que la pobreza haya aumentado y sumado a más de 2 millones de argentinos no es de Javier Milei, pero sí es su responsabilidad y la de todos los gobernadores sacar a los argentinos adelante”.

“En Mar del Plata se vivió no solo por la baja de la cantidad de turistas que vinieron, también en el poco consumo y eso es menos trabajo para la ciudad. Analizando, las víctimas no están ni la Casa Rosada y ni en la de las Casas Provinciales, ni en el Congreso, son los argentinos”, mencionó.

En la misma línea apoyó el camino económico de Milei: “Creo que el rumbo económico que eligió el Presidente está bien, lo que tenemos que entender es que no todos tenemos la misma espalda. No es lo mismo el jubilado que gana 100 dólares que otros que tienen más ingresos”.

CASO IOMA

Respecto a Axel Kicillof denunció: “Es un gobernador que recibió en los últimos cuatro años más de 4 millones de dólares por transferencias discrecionales de Alberto Fernández y es la provincia que recibió más de Nación. La pregunta es: ¿por qué no le alcanza la plata?, tal vez porque sumó 45 mil empleos públicos en los últimos cuatro años o porque duplicó los cargos políticos”.

“No hay marplatense que no esté preocupado por la situación de IOMA. No puede ser que una obra social que tiene aportes todos los meses no atienda a los afiliados en esta ciudad y no es solo acá en La Plata, por ejemplo, las cirugías programadas estaban suspendidas”, sumó.

LEY ÓMINUS Y LA PESCA

Por último, dijo: “Para la tranquilidad de todos los marplatenses el capítulo de la pesca no lo íbamos a acompañar y no iba a salir porque no tenía los votos. Yo no creo que una nueva iniciativa en ese sentido vuelva a prosperar. Nosotros ya hemos dicho que una fusión de los bloques no es a lo que aspiramos, pero lo que es bueno hay que acompañarlo”.