Marianela Romero "Tenemos un Estado provincial negligente que desatiende la salud de los vecinos"

Elecciones 2023 El gobernador Kicillof aseguró que no necesita hacer política partidaria ni campaña: "basta con mostrar los hechos"

La autora del proyecto, la presidenta y concejal del bloque UCR Marianela Romero sostuvo: “hace meses venimos denunciando el estado del HIGA y la Provincia no da respuestas. No es solamente la falta de gas que persiste desde noviembre del año pasado, existen graves problemas edilicios, filtraciones de agua en dos quirófanos, salas cerradas, falta de insumos, ascensores y aparatología sin funcionar”. Y continuó: “tenemos un Estado provincial que está desatendiendo la salud de los vecinos, no proporciona los recursos necesarios para que el HIGA brinde una atención médica adecuada ni toma las medidas necesarias para solucionar el problema de fondo. Eso es negligencia”.

Finalmente concluyó: “en la apertura de sesiones el Gobernador dijo (con orgullo) que “ningún bonaerense y ninguna bonaerense se quedó sin asistencia médica”. Lo invito a que visite el HIGA para ver si también le da orgullo las condiciones en las que se atienden nuestros vecinos”.