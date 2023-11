Marina Calabró habló tras la oferta de ser vocera presidencial

Este martes, la periodista respondió a la pregunta de Jorge Lanata en Radio Mitre acerca de si iba a aceptar el puesto, que actualmente ocupa Gabriela Cerruti : “Lamentablemente, me va a tener que seguir aguantando” .

Frente a la pregunta "¿Vas a agarrar?" del periodista, Calabró aseguró que "yo sé (Lanata) que su intención oculta, subterránea, es liberarse de mí. Lo tengo clarísimo, pero tengo una mala noticia para darle: me va a tener que seguir aguantando. La vida es así, no todo es tan fácil, no a todos se va a sacar de encima".

Horas antes, el periodista Ángel de Brito había confirmado que "Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de Milei". En su cuenta de X (ex Twitter), el conductor del programa televisivo LAM aseguró que la politóloga "ayer se reunió post programa para agradecer y rechazar la propuesta".

Calabró y Milei estudiaron juntos en la universidad. Se conocen desde hace más de 20 años y, hasta el día de hoy, tienen un diálogo constante, al punto de que fue la periodista quien reveló el romance entre el Presidente electo y Fátima Florez. Él mismo le confirmó sobre su estado sentimental por un mensaje de WhatsApp.

El Gabinete de Javier Milei: quiénes formarán su equipo de gobierno

A poco más de 48 horas de la confirmación del triunfo de Javier Milei en el balotaje, se conocieron quiénes serán los integrantes del nuevo Gabinete de gobierno, que asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre.

Javier Milei hizo público las piezas que formarán parte de su equipo de gestión en el Poder Ejecutivo. Guillermo Ferraro, en tanto, confirmó que será el nuevo ministro de Infraestructura. En declaraciones radiales, el empresario y ex dirigente de Cambiemos confirmó la conformación del Ministerio que tendrá a su cargo seis secretarías: transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones.

Por otro lado, Milei dijo esta mañana en declaraciones radiales: "Mi intención es consensuar con el Ministro de Justicia, que será Mariano Cúneo Libarona", expresó. Así, el presidente electo anunció a Cúneo Libarona como su ministro de Justicia. En paralelo, otra confirmación: la de Carolina Píparo al frente de la ANSES.

Y, entre los que se mencionan desde la campaña, por ejemplo, está el de la economista Diana Mondino ocupará el cargo en Cancillería.

Otra pieza clave, la de Guillermo Francos, el exrepresentante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocupará un rol fundamental. Será el ministro del Interior, el nexo entre el gobierno central y las provincias.

Emilio Ocampo, proveniente del mundo de las finanzas e historiador, será quien maneje los destinos del Banco Central (BCRA), el organismo que Javier Milei tiene en la mira, para que deje de funcionar, en base a una de sus premisas del plan económico para eliminar la inflación.

Milei piensa una reestructuración del Estado, concentrando la gestión en ocho ministerios. Para ello, el Gobierno concentrará las funciones de cuatro ministerios en el área social: Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social estarán en un solo ministerio, el de Capital Humano, que quedaría a cargo de Sandra Pettovello.

En tanto, Guillermo Ferraro es el apuntado para estar al frente del área de infraestructura, uno de los ministerios que pretende crear el presidente electo. Se trata de un ejecutivo que se desempeñó como Director de KPMG Argentina, que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Allí lideró el asesoramiento de proyectos como el Túnel Ferroviario Aconcagua, la central Hidroeléctrica de Chihuido y la restructuración de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

En cuanto a quién será el jefe de Gabinete, Milei confirmó que el empresario Nicolás Posse ocupará ese cargo a partir de diciembre.

Por otro lado, según confirmó el libertario en diálogo con Radio Mitre este lunes, Gustavo Morón estará al frente de la eventual secretaría de Trabajo, que formará parte del Ministerio de Capital Humano. Se trata del el exsuperintendente de Riesgos del Trabajo de la gestión macrista.

Mientras que Eduardo Rodríguez Chirillo, un abogado argentino que fue anteriormente funcionario, vive en España hace dos décadas y desde hace meses comanda el equipo de asesores energéticos de Milei.

En el Conicet se menciona al médico veterinario Daniel Salamone como potencial jefe del Conicet. Recibió una Maestría en la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, y su doctorado en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Además ya es investigador del organismo nacional.

Por último, Fernando Vilella es consultor en el área de Bioeconomía y director de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba). Recientemente, Vilella propuso un plan para la quita de retenciones en donde se está trabajando en distintos "instrumentos" para llevar adelante la progresiva quita del tributo.