Maslatón: "Massa arrasó en el debate y Milei habló mal"

Maslatón y el día después del debate Massa-Milei | TODOS CONTRA TODOS, con Giuli Maglietti

En una entrevista con Giuliana Maglietti por Ahora Play, Maslatón afirmó que el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei "es una persona muy débil". Y agregó: "Milei no tiene una buena formación ni es muy inteligente, repite frases. Habló mal porque habló mal, no vi toses en general, no vi nada de eso”